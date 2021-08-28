В ТКГ – об обострении на Донбассе: Россия пытается сорвать переговоры Зеленского с Байденом

Российские оккупанты на Донбассе в субботу, 28 августа, особенно активно обстреливали украинские позиции, ранены 10 украинских защитников. Таким образом Россия пытается сорвать переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом заявили в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Задачей врага является спровоцировать украинцев на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить о якобы "агрессивных действиях Украины", подчеркнули в делегации.

Таким образом Россия пытается создать напряжение, благодаря которому сорвать соответствующие переговоры президентов Украины и США о дальнейших путях урегулирования конфликта на Донбассе и участия Штатов в таком урегулировании, считают в ТКГ. Там добавили, что направили соответствующие ноты в ОБСЕ.

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В украинской делегации также отметили, что Украина не будет инициировать созыв подгруппы по безопасности, так как понимает – Россия ответит традиционным "нет".

В то же время в ТКГ предупредили украинцев, что нужно быть ситуативно и морально готовыми к дополнительному увеличению боевой активности со стороны российских оккупантов во время визита Зеленского в США.

Россия использует конфликт в Донбассе, как инструмент дополнительного давления на Украину и геополитических манипуляций. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

"В связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтону дают сигнал, что может быть еще один острый конфликт в Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не обуздает, как любит говорить Путин, не принудит Украину к миру. Их понимание принудить Украину к миру – это посадить за стол переговоров с так называемыми ДНР / ЛНР, и фактически снять с России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом", - сказал Гармаш.