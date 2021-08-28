Из-за обстрела Авдеевки ограничили движение поездов: все подробности

Обстрел российскими наемниками Авдеевки 28 августа привел к ограничению на три дня движения поездов в регионе. Напомним, оккупанты утром в субботу дважды ударили по городу из артиллерии.

Отмечается, что из-за произошедшего работников авдеевской железнодорожной станции и пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает пресс служба "Укрзалізниці".

"Из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино", – говорится в сообщении.

В частности, до 30 августа поезда №136 сообщением Киев – Авдеевка и №826 Днепр – Авдеевка будут ехать до Покровска. Оттуда до Авдеевки и обратно пассажиров будут доставлять автобусным транспортом.

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Также до 30 августа ограничено движение поездов до станции Очеретино.

В УЗ добавили, что во время обстрелов утром 28 августа работников железнодорожной станции Авдеевка и пассажиров, которые на тот момент там находились, срочно эвакуировали в укрытие. Подчеркивается, что среди железнодорожников пострадавших нет.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте "Укрзалізниці", – отметили в УЗ.

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