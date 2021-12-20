В США заявили о готовности поставить Украине больше оружия в случае новой агрессии РФ

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявил, что в случае новой агрессии Российской Федерации, Соединенные Штаты поставят еще больше вооружения в Украину. Также она подчеркнула, что силы союзников по НАТО, граничащих с Украиной, будут также усилены.

По словам дипломата, в США считают безответственным угрожать Украине скоплением войск на ее границе и надеются, что президент РФ Владимир Путин примет решение отвести войска. Об этом Кристина Квин рассказала в интервью "Суспільному".

Поверенная в делах США в Украине предупредила, что в случае агрессии Россия понесет тяжелые последствия, в первую очередь экономические. Она отметила, что США и страны Европы готовы к введению необходимых санкций.

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Также Квин напомнила, что только в течение 2021 года Соединенные Штаты предоставили Украине военной помощи на 450 миллионов долларов. В то же время с начала российской агрессии, 2014 года, Украина получила от США 2,5 миллиарда долларов в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последних недель администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет дополнительной военной помощи для Украины на 200 млн долларов. Однако в результате американская сторона решила временно отказаться от поставки, несмотря на просьбы Киева.

К слову, в России заявили, что военная помощь США Украине, а также возможная отправка военных советников западных стран "нагнетает обстановку на линии соприкосновения" на Донбассе.

Напомним, 22 ноября в Черное море вошел американский сухогруз Ocean Grand. На нем размещены катера типа Island для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Island являются патрульными быстроходными катерами, которые предназначены для береговой охраны. Их также используют для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.