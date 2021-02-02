В США после недавней инаугурации упал рейтинг Джо Байдена

Рейтинг нового президента США Джо Байдена упал на 2% по сравнению с первыми днями его пребывании на должности.

Соответствующий опрос провело издание The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса в онлайн-формате. В нем приняло участие 945 зарегистрированных избирателей с 28 по 29 января.

Согласно результатам, работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов. При этом в ходе опроса, который проводился 21 и 22 января, работу Байдена положительно оценили 63%.

Кроме того, уровень одобрения работы американского лидера опустился на 6% среди избирателей-республиканцев – с 30% до 24%. Поддержка среди демократов осталась на прежнем уровне – 94%. Отмечается, что погрешность опроса составляет 3,19%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 20 января демократ Джо Байден прибыл в Капитолий и принял присягу 46-го президента США, заменив в Белом доме республиканца Дональда Трампа.

Уже через несколько часов в Овальном кабинете новый американский глава подписал 17 важных документов, при этом отменив действие некоторых громких указов своего предшественника.