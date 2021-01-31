В США пообещали, что Байден передаст Украине материалы по олигархам-коррупционерам

Президент США Джо Байден намерен передать следственным органам Украины материалы относительно олигархических коррупционных схем и будет требовать соответствующего наказания.

Об этом рассказал бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид в эфире Еспресо.TV.

"Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у вас", – отметил дипломат. Он добавил, что надеется на то, что Байден повлияет на власти Украины так, "чтобы эти расследования были проведены добросовестно".

Кроме того, Фрид подтвердил намерения команды президента США остановить "грязные" финансовые потоки, поступающие в Америку.

"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились", – рассказал он.

Поэтому, по словам Фрида, стоит ожидать сдвигов в данном направлении. "Следует проследить источники махинаций, то есть каким образом они проходили через банковскую систему США", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт-международник предположил, что Байден не будет мстить Украине, однако она якобы "токсична" для него. Поэтому украинскими вопросами, по мнению эксперта, будут заниматься чиновники второго звена.