В США обнародовали свои данные о количестве убитых в Украине оккупантов: цифры другие, чем у Генштаба ВСУ

США официально оценивают количество погибших в Украине российских оккупантов в 5-6 тысяч человек. В то же время раненых американцы насчитали от 15 до 18 тысяч.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на официальных лиц. Эксперты считают, что даже такое количество погибших – весьма значительные жертвы.

"Количество убитых за две недели войны составляет от 5000 до 6000 человек. Количество раненых оценивается примерно в 15 000 – 18 000, исходя из предположения, что раненых обычно в три раза больше убитых", – сказано в сообщении.

В то же время Госспецсвязи обнародовало инфографику, согласно которой общая стоимость уничтоженной вражеской техники в Украине превышает 6,5 миллиардов долларов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска за 14 дней войны в Украине потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 1 тысячи бронемашин, 303 танка и 81 вертолет оккупантов.

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