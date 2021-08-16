В Софийском соборе представили Конституцию Пилипа Орлика и Гетьманскую булаву, привезенные из Швеции. Видео

В Софийском соборе 16 августа состоялось открытие выставочного проекта "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины ΧVII - XVIIIXVIII в.: к 30-летию Независимости Украины". Главными экспонатами выставки стали латиноязычный оригинал Конституции Пилипа Орлика и булава гетмана Ивана Мазепы, которая позже также принадлежала Орлику.

Оба раритета хранятся в архивных и музейных учреждениях Королевства Швеции. Их доставили в Софию Киевскую для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины по инициативе президента Владимира Зеленского. Издание "Сегодня" показало видео открытия выставки (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Оригинал конституции 1710 года привезен в Киев впервые за 311 лет с момента своего создания. Переговоры со Швецией об экспонировании оригинала документа велись в течение 12 лет.

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Ранее Швеция передала Украине три копии Конституции Орлика. Две из них экспонируются в Верховной Раде и Офисе президента, а третья будет передана в Конституционный Суд Украины после его реформирования.

С 16 августа до 14 ноября 2021 каждый, кто пожелает, сможет посетить эту выставку и воочию увидеть этот уникальный документ в оригинале.

Кроме Конституции Пилипа Орлика и Гетманской булавы в экспозиции представлены также из украинских архивов пять универсалов 1687-1710 годов, выданных Мазепой в Батурине, а также клейнода гетмана Мазепы - знак достоинства главы Украинского государства.

Отметим, что Конституция Пилипа Орлика считается одной из первых конституций Европы и фактически провозглашала в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени.

Вариант Конституции на староукраинском языке находится в Москве, а в Национальном архиве Швеции до наших дней сохранился текст документа, написанный на латыни. В архив Конституция попала после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Ее нашли в глиняном горшке, свернутой в свиток. Шведские ученые считают, что документ переписал сам Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика. Полное название Конституции Пилипа Орлика – "Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского". Документ был создан 5 апреля 1710.