В Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика

В Украину доставили из Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ее выставят для просмотра в Софии Киевской.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL. Ранее Швеция передала Украине три копии Конституции Орлика. Две из них экспонируются в Верховной Раде и Офисе президента, а третья будет передана в Конституционный суд Украины после его реформирования.

Представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря подтвердила в Telegram, что оригинал Конституции уже в Украине – впервые за 311 лет.

"Ожидаем экспонирование ко Дню Независимости", – написала она.

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Полное название Конституции Пилипа Орлика – "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Документ был создан 5 апреля 1710 года. Это одна из первых конституций в мире.

Отметим, что вариант Конституции на староукраинском языке находится в Москве, а в Национальном архиве Швеции до наших дней сохранился текст документа, написанный на латыни.

Пилип Орлик – украинский политический, государственный и военный деятель, Генеральный писарь (1702-1709), гетман Войска Запорожского в изгнании (1710-1742).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальном музее украинского народного декоративного искусства экспонируется уникальная литургическая плащаница XVIII века из церкви Сорока святых города Конотопа.