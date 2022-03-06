В СНБО заявили, что оккупанты готовят провокации с обстрелов городов РФ: хотят обвинить Украину

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Россия готовит новую провокацию против Украины. Путинские войска могут обстрелять жилые кварталы российских городов рядом с украинской границей.

Вину хотят возложить на Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"По задумке кремлевской верхушки, это будет использовано как повод для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", – сказано в заявлении.

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Отмечается, что подобные сценарии Россия уже неоднократно использовала как повод для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления, а Украина должна быть максимально сплоченной перед угрозой.

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