В "Слуге народа" пригрозили забрать мандат у коллег по фракции, которые перейдут к Разумкову
Депутаты из фракции "Слуга народа", которые захотят войти в межфракционное объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, должны сложить мандат и идти на выборы. Они должны быть честно избраны в составе новой политсилы.
Соответствующее предположение сделал заместитель председателя фракции "СН" Давида Арахамии Андрей Мотовиловец в интервью изданию Liga.net. В то же время, он отметил, что пока не знает, что кто-то из "слуг" хотел бы сблизиться Разумковым.
"Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – считает Мотовиловец.
В разговоре с ним как возможных "перебежчиков" к Разумкову журналист назвал Василия Мокана и Нелли Яковлеву, поинтересовавшись их судьбой в таком случае.
"Если бы меня спросили, проголосую ли я за их исключение, то я отвечу, что нет. Я их считаю достаточно эффективными депутатами", – отметил нардеп.
Напомним, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 8 октября Дмитрий Разумков анонсировал свой политический проект. Представить его он пообещал в ближайшее время.
Позже стало известно, что Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение "Умная политика". Об этом изданию "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь экс-спикера Ольга Туний.
"Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика", и в него войдут около 25 народных депутатов", – сказала она.
Среди нардепов, которые войдут в состав объединения, Туний назвала Нелли Яковлеву, Василия Мокана, Артема Дмитрука, Олега Воронько (все четверо из фракции "Слуга народа"), бывшую представительницу монобольшинства Людмилу Буймистер, которую недавно исключили из рядов "Слуги народа", а также депутата "Батькивщины" Андрея Николаенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Сам он присутствовал на заседании после отстранения.
Позже Разумков заявил, что не будет обращаться в суд из-за своего отстранения от должности. Однако считает, что оно было незаконным.