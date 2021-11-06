В "Слуге народа" пригрозили забрать мандат у коллег по фракции, которые перейдут к Разумкову

Депутаты из фракции "Слуга народа", которые захотят войти в межфракционное объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, должны сложить мандат и идти на выборы. Они должны быть честно избраны в составе новой политсилы.

Соответствующее предположение сделал заместитель председателя фракции "СН" Давида Арахамии Андрей Мотовиловец в интервью изданию Liga.net. В то же время, он отметил, что пока не знает, что кто-то из "слуг" хотел бы сблизиться Разумковым.

"Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – считает Мотовиловец.

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В разговоре с ним как возможных "перебежчиков" к Разумкову журналист назвал Василия Мокана и Нелли Яковлеву, поинтересовавшись их судьбой в таком случае.

"Если бы меня спросили, проголосую ли я за их исключение, то я отвечу, что нет. Я их считаю достаточно эффективными депутатами", – отметил нардеп.

Напомним, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 8 октября Дмитрий Разумков анонсировал свой политический проект. Представить его он пообещал в ближайшее время.

Позже стало известно, что Разумков создает в Верховной Раде межфракционное объединение "Умная политика". Об этом изданию "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь экс-спикера Ольга Туний.

"Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение "Разумная политика", и в него войдут около 25 народных депутатов", – сказала она.

Среди нардепов, которые войдут в состав объединения, Туний назвала Нелли Яковлеву, Василия Мокана, Артема Дмитрука, Олега Воронько (все четверо из фракции "Слуга народа"), бывшую представительницу монобольшинства Людмилу Буймистер, которую недавно исключили из рядов "Слуги народа", а также депутата "Батькивщины" Андрея Николаенко.

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