Голосование за мое увольнение незаконно, но обращаться в суд я не буду, – Разумков

Бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не будет обращаться в суд из-за своего отстранения от должности. Однако, он считает, что оно было незаконным.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 8 октября, Разумков отметил, что не хочет, чтобы народные депутаты считали, что он держится за должность (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Объективно, даже снятие главы Верховной Рады происходило вне законным способом. Это правда. Я не буду обращаться в суд. Мои коллеги мне предлагали: пойди и обратись в суд. Не буду. Чтобы вы потом не ходили и не рассказывали, что Разумков держался за должность. Но, если вы хотите делать правильно, делайте по закону", – сказал политик.

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Он пояснил, что фракция "Слуга народа" не проголосовала в достаточном количестве для того, чтобы отправить спикера в отставку – лишь 215 голосов при необходимых 226. Голоса добавили "Батьківщина", "За майбутнє" и "Довіра".

"То есть мы сегодня можем увидеть фактически новую коалицию в стенах Верховной Рады. Это "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народа" и "За майбутнє". Причем меня в этой же студии обвиняли в поддержке олигархов. Давайте посмотрим, кто и за что проголосовал, кто дал голоса за мою отставку и будем не просто манипулировать и рассказывать, с кем работает Разумков, а посмотрим результат. Это правда, и, к сожалению, она не всем нравится", – сказал Разумков.

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