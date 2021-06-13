В 'Слуге народа' назвали условие возобновления диалога с Минском

Восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Беларусью возможно только при условии проведения в этой стране демократических выборов. Однако украинские дипломатические учреждения должны и в дальнейшем работать в Беларуси.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "Политически нет никакого сотрудничества – ни между правительствами, ни между президентами. Есть часть экономических связей, но их невозможно просто исключить", – отметила она.

По словам Кравчук, консульства и посольства Украины в Беларуси оказывают поддержку украинцам, страдающим от режима незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

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"Я считаю, что обязательно должны работать консульства и посольства, потому что у нас много украинских граждан находятся на территории Беларуси, и наши дипломаты тоже вытаскивали их из тюрем. Поэтому этот канал надо оставлять", – подчеркнула она.

Говоря об экономических связях Украины и Беларуси, которые до сих пор существуют, Кравчук отметила, что их расторжение в большей степени могло бы ударить именно по Беларуси, поскольку "мы импортируем больше, чем экспортируем".

"Украина имеет больше возможностей заменить в случае чего поставки этих товаров. Может увеличиться внутреннее производство в Украине или товары будут импортироваться из других стран", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, дипломат Роман Бессмертный призвал отозвать посла Украины из Беларуси в ответ на намерение режима незаконно избранного президента Александра Лукашенко установить прямое авиасообщение Беларусь-Крым.