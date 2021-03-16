В 'Слуге народа' назвали причину исключения Дубинского из фракции

Народного депутата Александра Дубинского исключили из парламентской фракции "Слуга народа" за нарушение партийной дисциплины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от СН Даниил Гетманцев. Он также отметил, что на заседании была представлена информация о вмешательстве Дубинского в выборы другой страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Насколько я понимаю, за нарушение партийной дисциплины. Голосовала вся фракция за его исключение. Перед фракцией была подана полная, наверное, информация о том или ином вмешательстве нашего коллеги в выборы в другом государстве", – сказал народный избранник.

Гетманцев пояснил, что такие данные стали основанием для рассмотрения вопроса об исключении Дубинского из партии, однако решение принималось не по этой причине.

"Из партии совершенно не по этой причине. Он был на съезде и даже вошел в руководящие органы. Вы же допускаете, что между включением в руководящие органы и исключением были еще какие-то события, которые произошли, например, на выходных. Я не могу комментировать эти вопросы – это к руководству партии", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Дубинского исключили из партии "Слуга народа" по причине нарушения устава и неповиновения руководящим органам партии. Ранее – в начале февраля – нардепа официально исключили из фракции.

Напомним, что Дубинский попал в санкционный список Минюста США за вмешательство в американские выборы. Сам политик заявил о своей непричастности к такой деятельности.