Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

Народного депутата Украины Александра Дубинского исключили из провластной партии "Слуга народа".

Как сообщила пресс-служба политсилы, соответствующее распоряжение подписал ее глава Александр Корниенко. Причина радикального шага – нарушения Дубинским устава и неповиновение руководящим органам партии.

В "Слуге народа" объяснили, что 14 марта состоялось собрание Киевской областной организации партии, где переизбрали ее руководящие органы. Следовательно, новым руководителем Киевской областной организации партии "Слуга народа" был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

"Вместе с тем 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрание членов политического совета Киевской областной организации. Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения главой партии и согласования головами политсовета и Национального совета общин", – говорится в заявлении партии.

"Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию "Слуга народа", что недопустимо", – заключили бывшие однопартийцы парламентария.

Впрочем, отметили они, нардеп может обжаловать принятое по нему решение на следующем съезде партии.

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