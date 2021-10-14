В сети появилось еще одно видео с Поляковым накануне смерти: он засветился в компании иностранца

В сети появилось еще одно видео с нардепом Антоном Поляковым в вечер его смерти. Запись сделана в ресторане, где политик был в компании помощника нардепа Анны Скороход Рустама Джамбулатова и гражданина Азербайджана Хатаи Алиева.

Видео опубликовал Telegram-канал "Монастырь". Отмечается, что Алиев, согласно данным сайта Службы безопасности Азербайджана, находится в розыске.

Кроме того, якобы именно Алиев вызывал такси, куда пересадили Полякова.

Видео дня

Добавим, что Поляков самостоятельно покинул кафе перед смертью. Об этом свидетельствует обнародованное видео.

Полякова обнаружили в бессознательном состоянии в такси ночью 8 октября. Изначально спасти его до приезда скорой пытались правоохранители, которые остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения.

Прибывшие медики констатировали смерть, а после вскрытия стало известно, что он скончался от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Также в его крови обнаружили метадон.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Анна Скороход была допрошена по делу о смерти ее коллеги Антона Полякова.