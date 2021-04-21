Украина и Британия усилят сотрудничество в военной сфере

Украина и Британия договорились о расширении учебно-тренировочной операции "ORBITAL" в миссии по обмену опытом. Это соглашение создает дополнительные возможности для развития украинских военно-морских.

Договоренность была достигнута в ходе визита главнокомандующего Вооруженных сил генерал-полковника Руслана Хомчака в Соединенное Королевство 19-20 апреля, а также встречи с начальником штаба британской обороны генералом Николасом Картером. Об этом говорится в сообщении на сайте ВСУ.

"Это создает дополнительные возможности для развития ВСУ, прежде всего в подготовке ВМС, сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций", – отметили там.

Известно, что учебная миссия Британии в Украине "ORBITAL" была создана после незаконной оккупации Крыма Россией, в знак неизменной поддержки Лондоном Киева.

По словам генерала Картера, в рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащие британских ВС подготовили более 20 тысяч украинских военных.

"Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-морских сил ВСУ и поддерживает оборонную реформу в Украине", – добавил он.

Со своей стороны Хомчак поблагодарил коллегу за помощь, которую оказывают инструкторы и стратегические советники в повышении боевых возможностей украинской армии.

"Она способствует приобретению взаимной совместимости с силами НАТО, что является одной из наших главных задач", – подчеркнул генерал-полковник.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев добавил, что во время поездки изучался также порядок работы структурных подразделений Постоянного оперативного штаба командования британских ВС, управления во время операций, полномочия командующих и командиров.

"Мы ознакомились с условиями планирования, подготовки и проведения ООС быстрого реагирования как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами, а также с задачами по организации оперативной и боевой подготовки", – процитировало его командование ОС в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия готовится отправить военные корабли Королевского флота в Черное море. Там они должны появиться уже в мае.