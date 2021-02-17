В СБУ уточнили, что будут делать, если Шарий не прибудет на допрос

Решение об объявлении блогера Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос, который запланирован на следующий понедельник, 22 февраля.

Об этом OBOZREVATEL сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, комментируя информацию члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" и экс-нардепа Сергея Лещенко о том, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также собирается объявить его в розыск по линии Интерпола.

"Не могу комментировать, что сказал господин Лещенко и из каких источников он берет информацию. Мы берем информацию от наших следователей и оперативных сотрудников. У нас позиция такова, что решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Сейчас продолжается досудебное расследование и пока мы не получим разрешения на разглашение дополнительных деталей, к сожалению, это все, что я могу сказать", – сказал Дехтяренко.

На уточнение OBOZREVATEL о маловероятной явке Шария на допрос 22 февраля, спикер СБУ ответил – "Посмотрим".

На следующий день, в среду, 17 февраля, ситуацию с допросом прокомментировал и сам Шарий на своей странице в Facebook. Мол, он никогда не жил по адресу, на который СБУ направила повестку о допросе, соответственно, ему не объявлено ни о каком подозрении и не вручено никакой повестки по закону.

"Повестка Анатолию Шарию по закону не вручена, СБУ "ненамеренно" засветила адрес отправки этой бумажки – по этому адресу я никогда в жизни не жил. Это легко проверить. Никакого подозрения мне не объявлено, а повестки не вручено. Расслабьтесь", – уточнил он.

Напомним, согласно официальной информации, обнародованной на сайте СБУ, Шарию объявлено о подозрении в совершении преступления. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Они считают, что есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст. 111 (Государственная измена);

ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Касательно последней статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

"Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. Занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны, чтобы обострить и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжечь конфликты", – уточнила СБУ в сообщении.

По данным структуры, видеоролики Анатолия Шария активно использовали российские СМИ в своих эфирах. В частности, "Россия 24", "Россия 1", телеканал Министерства обороны РФ "Звезда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против блогера Анатолия Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины.