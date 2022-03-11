В России заявили, что не исключают встречи Путина и Зеленского, и назвали условие прекращения войны

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В Кремле не исключают возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы напавшей на Киев РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление спикера президента России Дмитрия Пескова транслируют российские пропагандистские СМИ.

"Возможность встречи Путина и Зеленского не исключается", – передают они слова пресс-секретаря.

При этом в Кремле назвали условие прекращения войны.

"Кризис вокруг Украины и в отношениях РФ и Запада закончится, когда будут выполнены требования России", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты выставили Украине 6 условий для прекращений войны. В частности, агрессор хочет, чтобы наша власть отказалась от Крыма и Донбасса.