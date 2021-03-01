В России заговорили о выходе из Совета Европы и создании своего 'ЕСПЧ'

России необходимо быть готовой выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом на заседании в Совете Федерации РФ заявил заместитель представителя страны в ПАСЕ Петр Толстой. Он добавил, что в таком случае Россия может создать свои правозащитные механизмы. Фрагмент его выступления в Telegram опубликовал нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Первое, что мы должны сделать – пересмотреть нашу роль в организации. Второе – мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны. Терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем", – сказал Толстой.

Он подчеркнул, что России также следует думать о создании своих правозащитных механизмов, например, аналога Европейского суда по правам человека.

"Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если их у нас нет, мы можем создать внутри нашей правовой системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав", – пояснил Толстой.

В свою очередь Гончаренко отметил, что работа украинской делегации на последней сессии ПАСЕ продолжает давать плоды.

"Надеюсь, что Толстой не будет долго затягивать с выполнением своих обещаний. А мы в этом с радостью поможем", – написал он.

(Видео – Telegram Алексея Гончаренко)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Толстой заявил, что оккупированный Россией Крым "никогда не вернется" в состав Украины.