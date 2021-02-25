Представитель РФ – о Крыме: он никогда не вернется в Украину, нужно время, чтобы это понять

Оккупированные Россией Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины и навсегда останутся частью РФ.

Об этом на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в четверг, 25 февраля, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Он также отметил, что Украине нужно время, чтобы это понять (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Отдельно хочу сказать, что по-прежнему неприемлемым остается тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации", – сказал Толстой.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что "Крым и Севастополь вернулись домой, в состав России" и это произошло якобы в соответствии с уставом ООН.

Напомним, Украина сообщила о подозрении "руководителям" Крыма Аксенову и Константинову. Их подозревают в широкомасштабном и систематическом присвоении публичного имущества, находящегося на территории оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов рассмотреть конкретные идеи для возвращения Украине оккупированного Россией Крыма. Представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель также напомнил о репрессиях со стороны оккупантов.