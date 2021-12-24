В России заговорили о масштабной войне в Европе из-за 'втягивания' Украины в НАТО

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что курс Украины в НАТО якобы провоцирует возникновение военных рисков в Европе. Дипломат также считает, что это может создавать угрозу для безопасности России.

По словам Лаврова, курс Североатлантического альянса на восток Европы означает появление у границ России ударных ракетных комплексов. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, передает Russia Today.

Он отметил, что военные риски возникают для всех вовлечённых сторон и могут привести к масштабному конфликту в Европе.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Кремль не интересует ход переговоров с НАТО по вопросам безопасности в Европе, касающихся Украины. При этом главным там считают их результат: Запад должен "немедленно" дать гарантии безопасности РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от принятия в Альянс стран, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния". Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.

Впоследствии глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО заденет "болевые точки" России, наступит военный ответ. Чтобы не допустить этого, в РФ требуют от Альянса принять конкретные политические действия.