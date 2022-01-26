В России предложили официально поставлять оружие боевикам 'Л/ДНР'. Видео

В Российской Федерации предложили официально поставлять оружие боевикам так называемых "Луганской и Донецкой народной республикам". За такую инициативу выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Его также поддержал глава фракции "ЕР" Владимир Васильев. Об этом сообщают российское информагентство "РИА – Новости" и пресс-служба партии.

Турчак считает, что поставки определенных видов вооружений якобы повысят обороноспособность боевиков и поможет сдержать агрессию, которую якобы готовит Киев.

Со своей стороны Васильев заявил, что в Кремле якобы встревожены поставками Украине оружия от стран НАТО, которые происходят на фоне возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

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"Устраивать истерию в мировых СМИ и одновременно "накачивать" Украину западным летальным оружием – очень опасно. […] Нас очень беспокоит благополучие мирных граждан. Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличиваются, снова гибнут люди, страдают, разрушается их собственность. Истребления людей мы не можем допустить", — сказал он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров уже отреагировал на инициативу о поставках вооружений. По его словам, позиция Кремля в этом вопросе однозначна - необходимо строго выполнять Минские соглашения. Лавров также в очередной раз обвинил Киев в их якобы невыполнении.

"Здесь у нас однозначная позиция. Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Минских договоренностей, которые Украина саботирует. […] Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит, и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений, тогда все вопросы отпадут", — сказал он.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины установили новые факты снабжения боевиками "Л/ДНР" оружия и боеприпасов с территории Российской Федерации. Они изъяли ряд таких военных средств поражения.

Ранее украинская разведка сообщила, что Российская Федерация перебрасывает на оккупированный Донбасс танки, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы. Таким образом командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический альянс (NATO) уже направил истребители и линейные корабли в Восточную Европу как предупреждение главе РФ Владимиру Путину отказаться от агрессии против Украины. Тем временем президент США Джо Байден якобы обдумывает план о переброске в регион около 50 тысяч американских военнослужащих.

В Пентагоне заявили, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска и технику вблизи Украины. В ответ на обострение ситуации безопасности в регионе Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину не является неизбежным, однако Кремль может прибегнуть к молниеносной волне атаки. По его словам, у украинских границ сосредоточено до 60 боевых групп РФ, а вторжение станет не просто крушением, но и кровавым делом.