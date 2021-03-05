В Раду проходят четыре партии, Зеленскому доверяют 43% украинцев – соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду в Украине состоялись в ближайшее время, то в парламент попали бы четыре партии, лидирует среди которых "Слуга народа". В то же время многие украинцы указывают на недоверие президенту Владимиру Зеленскому и считают, что страна движется в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале марта. Данные опубликованы на ее сайте.

"69% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% – в правильном, 9% – не определились. По сравнению с началом февраля ситуация не изменилась", – отмечают социологи.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 43% опрошенных (на 1% меньше, чем в феврале), а не доверяют – 55%.

Социологи поинтересовались у граждан и уровнем доверия к другим политикам и чиновникам, среди них:

Юлии Тимошенко доверяют 28%, не доверяют – 70%;

Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%;

Юрий Бойко доверяют 24%, не доверяют – 59%, не знают его – 14%;

Денису шныряли доверяют 15%, не доверяют – 50%, почти треть не слышали о премьере;

Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют – 70%, не знают его – 12%;

Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 32%, не знают главу Минздрава – 54%;

Оксане Марченко доверяют 11%, не доверяют – 50%, не знают жену Медведчука – 31%;

Президентский рейтинг возглавляет Зеленский (22,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). За Порошенко проголосовали бы 14,6%, Бойко – 11,6%, Тимошенко – 11,3%. Смешко поддерживают 8,0%, Гройсмана – 6,6%, Мураева – 4,6%, Ляшко – 4,4%, Разумкова – 4,2%, Яценюка – 2,9%, Кличко – 1,7%, Тягнибока – 1,5%, Рудик – 0,3%.

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" высказались 14,7%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,3%, партию "Батьківщина" – 12,3%, "Сила и честь" – 5,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальную партию – 5,0%, партию Е. Мураева "Наши" – 4,0%," Голос " – 3,1%, партию Шария – 3,1%, "За будущее" – 3,0%, "Свобода" – 2,8%, "УДАР" – 2,7%, "Народный фронт" – 1,9%.

Что касается других настроений, то:

37% опрошенных считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет, 34% говорят, что он не меняется, а 20% – уменьшается.

56% поддерживают введение "жесткого" карантина если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти, 41% – противоположного мнения;

две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна, 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% – школ, 47% – детсадов. Зато почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта;

45% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр здравоохранения, 22% возлагают ответственность на президента, по 10-11% – на парламент и главного санитарного врача, 5% – на премьер-министра.

Отметим, что опрос проводился 2-3 марта среди 2500 граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным социологов, в январе "Слуга народа" опустилась на четвертое место в рейтинге партий. С результатами соцопроса, проведенного в начале февраля, можно ознакомиться по ссылке.