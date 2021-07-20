В Раде разблокировали подписание законов по Высшему совету правосудия и "Укроборонпрому"

Сегодня, 20 июля, народные депутаты провалили четыре постановления об отмене реформы Высшего совета правосудия. Тем самым парламент разблокировал пакет судебной реформы.

Трансляцию заседания вел телеканал "Рада". На днях представители "Батькивщини" и группы "Доверие" заблокировали подписание и вступление в силу закона №5068 – они зарегистрировали целых три постановления об отмене голосования за него. Согласно процедуре, документы не могут подписать глава парламента и президент, пока не отклонят блокирующие проекты постановления.

Кроме того, депутаты отклонили:

проект постановления по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей. Этот закон изначально ветировал президент, но потом Рада повторно приняла его уже с предложениями Зеленского.

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проекты постановлений относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП, и относительно установления ответственности за неисполнение законных требований этих инспекторов.

отмену закона о реформировании "Укроборонпрома".

Теперь эти законы сможет одобрить спикер Дмитрий Разумков, а после передать их на подпись президенту.

Отметим, что юрист Михаил Жернаков в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул важность закона №5068. Особенно перед встречей главы государства с американским лидером Джо Байденом.

"В Вашингтоне Зеленскому придется рассказывать Байдену, что мы "почти приняли" судебную реформу. Замечательная позиция для исторического визита к ключевому партнеру, который публично не раз заявлял, что для них реформа ВККС и ВСП – приоритет №1", – напомнил он.

Как сообщалось ранее, на сегодняшнее заседание Верховной Рады пришли всего 99 народных депутатов. Это рекордно низкая посещаемость в парламенте девятого созыва.