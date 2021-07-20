В Раде разблокировали подписание законов по Высшему совету правосудия и "Укроборонпрому"

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Политика
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Какие решения приняли народные депутаты

Сегодня, 20 июля, народные депутаты провалили четыре постановления об отмене реформы Высшего совета правосудия. Тем самым парламент разблокировал пакет судебной реформы.

Трансляцию заседания вел телеканал "Рада". На днях представители "Батькивщини" и группы "Доверие" заблокировали подписание и вступление в силу закона №5068 – они зарегистрировали целых три постановления об отмене голосования за него. Согласно процедуре, документы не могут подписать глава парламента и президент, пока не отклонят блокирующие проекты постановления.

Кроме того, депутаты отклонили:

  • проект постановления по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей. Этот закон изначально ветировал президент, но потом Рада повторно приняла его уже с предложениями Зеленского.

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  • проекты постановлений относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП, и относительно установления ответственности за неисполнение законных требований этих инспекторов.

  • отмену закона о реформировании "Укроборонпрома".

Теперь эти законы сможет одобрить спикер Дмитрий Разумков, а после передать их на подпись президенту.

Отметим, что юрист Михаил Жернаков в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул важность закона №5068. Особенно перед встречей главы государства с американским лидером Джо Байденом.

"В Вашингтоне Зеленскому придется рассказывать Байдену, что мы "почти приняли" судебную реформу. Замечательная позиция для исторического визита к ключевому партнеру, который публично не раз заявлял, что для них реформа ВККС и ВСП – приоритет №1", – напомнил он.

Как сообщалось ранее, на сегодняшнее заседание Верховной Рады пришли всего 99 народных депутатов. Это рекордно низкая посещаемость в парламенте девятого созыва.

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