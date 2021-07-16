Судебная реформа в Украине оказалась под угрозой: юрист сообщил о блокировании закона 5068 нардепами

В пятницу, 16 июля, судебная рефрма в Украине оказалась под угрозой. Нардепы из "Батьківщини" и группы "Доверие" заблокировали подписание и вступление в силу закона №5068, зарегистрировали целых три постановления об отмене голосования за него.

Об этом в своем Facebook сообщил украинский юрист, председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Таким образом, старт реформы Высшего совета правосудия откладывается минимум на 1,5 месяца, потому что "этой сессии у депутатов остается аж сегодняшних полдня". Так как 16 июля проходит крайнее пленарное заседание пятой сессии ВРУ, после чего депутаты уходят на каникулы до 7 сентября.

"Главное условие, при котором судебная реформа состоится – два ключевых органа, ВСП и ВККС, очищаются вместе. Потому что финальный состав ВККС после конкурса утверждает именно ВСП. И если реформу последнего до того момента хотя бы не начать и этим и дальше будут рулить судейские мафиози и корупционепы, все может обернуться очень плачевно", – пояснил юрист.

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По его словам, сейчас судьба судебной реформы оказалась в руках председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и руководства парламента.

"Единственный шанс рассмотреть сегодня – поручения председателя парламента созыва регламентного комитета и рассмотрение сегодня этого вопроса. При других условиях это произойдет уже в сентябре. Или внеочередное заседание, во что я, если честно, не верю, потому что у всех депутатов уже билеты на самолет горят", – подчеркнул юрист.

По его словам, следствием станет то, что ""реформированную" ВККС будет назначать коррумпированный и нереформированный ВСП. Со всеми вытекающими последствиями". Это ставит под удар предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом, которая запланирована на конец июля.

"В Вашингтоне Зеленскому придется рассказывать Байдену, что мы "почти приняли" судебную реформу. Замечательная позиция для исторического визита к ключевому партнеру, который публично не раз заявлял, что для них реформа ВККС и ВСП – приоритет №1", – напомнил Жернаков.

Юрист отметил, что теперь все зависит только от решения Разумкова.