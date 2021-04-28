В Раде проведут два внеочередных заседания: озвучена повестка

В четверг, 29 апреля, в Верховной Раде пройдут два внеочередных пленарных заседания: в 16:00 и 16:15.

Постановление об этом подписал глава парламента Дмитрий Разумков. Сперва депутаты рассмотрят проект постановления Рады об обращении к Кабинету министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

На втором заседании парламентарии рассмотрят назначение Германа Галущенко на должность министра энергетики, а также 18 законопроектов:

законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№ 5308);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин (№ 4382);

проект постановления о внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва (№ 5426);

проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№ 5377);

законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" по отдельным аспектам действия переходных положений (№ 5157);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров (№ 5158);

о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058);

о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№ 4555);

законопроект об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение (№ 2683);

о государственной регистрации геномной информации человека (№ 4265);

о внесении изменений в статью 45 закона "О Национальной полиции" (№ 4375);

о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок (№ 5309);

о внесении изменений в закон "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг (№ 4318);

о внесении изменений в закон "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (№ 4162);

о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" закона "О публичных закупках" (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (№ 3715);

о внесении изменений Закона Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг (№ 2673);

законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и закон "О развитии самолетостроительной промышленности "по поддержке самолетостроительной отрасли" о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства" (№ 5301);

о внесении дополнений в закон "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173).

Как сообщал OBOZREVATEL, у президента Украины Владимира Зеленского есть формальная причина для роспуска Верховной Рады.