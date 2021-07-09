Рудик – о вето на закон о ВККС: власть вместо системных изменений предлагает консервирование ситуации

Вето на законопроект №3711-д об обновлении Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) свидетельствует о нехватке политической воли к настоящим реформам. Вместо системных изменений предлагается консервирование ситуации еще на некоторое время.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык, сообщила пресс-служба. По ее словам, принятие необходимого для перезагрузки ВККС законопроекта длится месяцами.

"Еще осенью парламент направил законопроект №3711 на повторное первое чтение за его несовершенство. В январе был зарегистрирован документ №3711-р, содержащий те же недостатки", – напомнила она.

По словам Рудик, когда в июне законопроект принимался во втором чтении, была подана фактически новая, уже третья редакция этого закона, которую приняли. А теперь он получил вето.

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"Это все, что нужно знать о профессионализме власти. Это отсутствие политической воли к настоящим реформам", – говорит Рудык.

Лидер "Голоса" убеждена: судебная реформа должна стать фундаментом для других позитивных изменений в стране. Для проведения полноценной судебной реформы нужно полностью обновить ВККС и ВРУ.

"Власть в этом году потратит 15,6 млрд грн на судебную систему, а мы до сих пор по версии Всемирного Банка почти в конце рейтинга Верховенства Права – на 158 месте. Конечно, сама судейская система не хочет меняться. Но оставлять все, как есть, – путь в никуда. Мы понимаем, что Украине нужна судебная реформа, она нужна еще на вчера. Без судебной реформы путь страны вперед невозможен", – подчеркнула Рудык.