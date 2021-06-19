В Раде предложили наказывать штрафом или тюрьмой за надругательство над украинским языком. Документ

В Верховной Раде 17 июня зарегистрировала законопроект, который предусматривает наказание за надругательство над украинским языком. Предлагается за это штрафовать или лишать свободы на срок до трех лет.

Автором документа № 5670 является народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. Текст проекта закона опубликован на сайте парламента (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

В пятницу, 18 июня, документ был направлен на рассмотрение профильного комитета.

В пояснительной записке сказано, что с 2014 года Украина столкнулась с российской военной агрессией, которая среди прочего оправдывается защитой русского языка на территории нашей страны. Также отмечается, что бывают случаи публичного надругательства над украинским языком со стороны граждан Украины, в том числе и тех, которые занимают государственные должности.

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Ввиду этого нардеп предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив его статьей "Надругательство над украинским языком как государственным".

Законопроект предусматривает штрафы в размере от 17 до 68 тысяч гривен (от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан), арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет.

Напомним, что в Украине в последнее время участились случаи, когда граждане Украины публично оскорбляют государственный язык.

Пояснительная записка:

Текст документа:

Как сообщал OBOZREVATEL, один из последних произошел со студенткой из Харькова. Девушка была возмущена тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском языке.

В большинстве таких случаев люди после осуждения извинялись за свои слова.