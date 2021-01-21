В Раде назвали условие возвращения Медведчука в состав ТКГ

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сможет вернуться в состав Трехсторонней контактной группы только в случае вхождения в делегацию России.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, пишет "РБК-Украина". Политик заверил, что в окружении президента Владимира Зеленского вообще не рассматривается возможность привлечения Медведчука к переговорам по Донбассу.

"Это может случиться только тогда, когда Россия официально включит Медведчука в состав своей делегации в ТКГ. Она это может сделать, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Но для этого Медведчук должен получить определенные полномочия, например, от МИД РФ, что он выступает в процессе минских консультаций как представитель России", – сказал Мережко.

Парламентарий подчеркнул, что украинское Министерство иностранных дел так же даже в теории не предполагает участие нардепа от ОПЗЖ в переговорах ТКГ.

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