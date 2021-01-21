В Раде назвали условие возвращения Медведчука в состав ТКГ
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук сможет вернуться в состав Трехсторонней контактной группы только в случае вхождения в делегацию России.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, пишет "РБК-Украина". Политик заверил, что в окружении президента Владимира Зеленского вообще не рассматривается возможность привлечения Медведчука к переговорам по Донбассу.
"Это может случиться только тогда, когда Россия официально включит Медведчука в состав своей делегации в ТКГ. Она это может сделать, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Но для этого Медведчук должен получить определенные полномочия, например, от МИД РФ, что он выступает в процессе минских консультаций как представитель России", – сказал Мережко.
Парламентарий подчеркнул, что украинское Министерство иностранных дел так же даже в теории не предполагает участие нардепа от ОПЗЖ в переговорах ТКГ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее террористы "Л/ДНР" согласились в одностороннем порядке передать Украине нескольких пленных граждан. Окуупанты заявили, что посредником в этом процессе выступает Медведчук.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ответил, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.
Со своей стороны советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заверил, что спецслужбы Украины непременно проведут проверку переданных лиц.