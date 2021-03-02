В Раде нардеп от ОПЗЖ выбирал икру белуги за $350. Видео

В сессионном зале Верховной Рады Украины за перепиской засняли народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Пономарева.

Видео и фото того, как нардеп пользовался телефоном на заседании, опубликовал Telegram-канал "Через плечо" во вторник, 2 марта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Авторы Telegram-канала пошутили, что народный избранник "успевает между редактированием "понятийки" с министром Абрамовским и голосованием" еще и выбрать банку икры белуги за $350 (более 9,7 тыс. гривен).

Так, член ОПЗЖ не только просматривал предложения о продаже икры (в этом же чате политик засветил поздравления с праздником армии страны-оккупанта 23 февраля), но и вел переписку о министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Абрамовском.

Контакту, который в телефоне нардепа подписан как "Гаманец Дмитрий", Пономарев писал, что нужно "подправить понятийку", чтобы передать ее министру.

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