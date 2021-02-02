В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского после скандала с его пьяным заместителем

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Как сообщил на брифинге 2 февраля глава парламентского комитета по вопросам экономического развития, народный депутат партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха, только во фракции СН уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского, передает "Интерфакс".

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегической промышленности", – сказал Наталуха.

Он отметил, что нардепы рассчитывают на то, что количество подписей будет больше ста.

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", – отметил Наталуха.

Напомним: ранее разгорелся скандал с заместителем Уруского Виталием Немилостивым – в распоряжении OBOZREVATEL оказалось видео, на котором он был остановлен полицейскими, которые заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии.

Заместитель Уруского попытался отдать ключи патрульным и уйти, но полицейский не давал ему этого сделать. Когда коп последовал за мужчиной и призвал его остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!"

Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивый кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент потасовки между чиновником и патрульными.

21 января Кабинет министров уволил Немилостивого с должности.

Добавим, в декабре 2020 года появилась информация, что министр Уруский, в прошлом человек экс-нардепов Давида Жвании и Николая Мартыненко, также попадался на пьянстве – его якобы задержали в Турции за пьяный дебош в отеле (об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в Telegram). Тогда же СМИ писали, что Уруский попал в еще один скандал в Турции – он якобы присутствовал на свадьбе, нарушив карантинные меры. Сам министр эту информацию опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в патрульной полиции раскрыли детали задержания заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Виталия Немилостивого, который пьяным ехал за рулем авто.