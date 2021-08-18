В Раде на День Независимости будут голосовать за проект большого Государственного Герба

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по требованию президента Владимира Зеленского созывает внеочередную сессию на 24 августа – День Независимости Украины. На заседании парламента будут рассматривать законопроект о большом Государственном Гербе.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь спикера Ольга Туний. Она также опубликовала отсканированное распоряжение председателя ВР о созыве внеочередной сессии именно на 24 августа (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что заседание парламента начнется в 14:20. Сессию созывают для рассмотрения единственного вопроса: о проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712). Ее проведут после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Акта независимости Украины, которое должно начаться 24 августа в 13.00.

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Это будет вторая внеочередная сессия парламента на следующей неделе. Первую созывают на 23 августа. На ней депутаты рассмотрят обращение Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады для утверждения Большого герба Украины. Ее президент созывает на День Независимости Украины 24 августа.

А 29 июля на сайте парламента появился текст президентского законопроекта о Большом гербе Украины. В то же время проект государственного символа отличается от ранее представленного эскиза.