Зеленский созывает внеочередную сессию ВР: назван вопрос повестки дня

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады для утверждения Большого герба Украины. Глава государства уже направил соответствующее письмо спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Об этом сообщил депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он опубликовал в Telegram письмо президента к председателю ВР (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

О повестке дня внеочередной сессии парламента рассказала также и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "РБК-Украина". По ее словам, комитет рассмотрел законопроект о Большом гербе еще до окончания сессии Верховной Рады, и одобрил документ, поэтому его можно выносить на голосование.

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Кравчук допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, ведь для этого достаточно 226 голосов, а чтобы принять документ в целом, необходимо 300 голосов.

"Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли он голосоваться в целом, или только в первом чтении", — пояснила она.

А вот дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады должен объявить спикер парламента. Скорее всего, она состоится 23 или 24 августа, поскольку на эти дни уже планировалось заседание Совета.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля на сайте парламента появился текст президентского законопроекта относительно большого герба Украины. В то же время проект государственного символа отличается от ранее представленного эскиза.