В Раде хотят разрешить подросткам баллотироваться на местных выборах: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который разрешает с 16 лет баллотироваться на местных выборах. Таким образом, подростки смогут становиться мэрами, главами сельских и поселковых советах, а также депутатами.

Об этом сказано в проекта закона №6402, который 7 декабря внесли в парламент 12 нардепов. Сейчас документ передан на рассмотрение.

Кроме права баллотироваться на выборах, подросткам разрешается быть членами партий, подписываться под электронными петициями к местной власти, быть основателями общественных организаций.

Если подросток баллотируется на выборах, он приобретает полную гражданскую дееспособность.

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Авторы законопроекта, среди которых представители "Голоса", "Слуги народа" и "Довіри", приводят в пример Австрию и Германию, где с 16 лет разрешается голосовать. Также они обращают внимание на резолюцию Конгресса местных и региональных властей Совета Европы от 2015 года – в ней говорится, что снижение возрастного ценза в будущем положительно скажется на явке на выборах.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале движение "Чесно" проанализировало молодых местных депутатов и выяснило, что более половины из них – родственники политиков или чиновников.