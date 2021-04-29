В Раде будут пользоваться результатами диссертации Кивы: появился документ

В Верховной Раде воспользуются результатами научной диссертации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Так, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен внедрять научную работу Кивы в практическую деятельность. Об этом в Facebook сообщил активист Николай Выговский, опубликовав соответствующий документ.

"Результаты научного исследования "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности", изложенные Кивой, вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета", – говорится в документе.

Справку о внедрении результатов диссертации подписал глава комитета Денис Монастырский ("Слуга народа").

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук. Хотя мероприятие не обошлось без скандала: представителей СМИ отказывались пропускать без наличия аккредитации от пресс-службы самого нардепа.

Все же депутат защитил свою диссертацию, хотя и не смог ответить на вопрос по работе от членов Научного совета. В итоге Киве присвоили ученую степень кандидата наук.

После того как Кива стал кандидатом наук, с ним захотели пообщаться представители других СМИ. Между нардепом и одним из журналистов началась ссора, во время которой Кива назвал его "дебилом" и позвал с собой в туалет.

Позже Кива рассказал, что защитил научную диссертацию, чтобы сын мог им гордиться.

Известные украинские журналисты, политики и общественные деятели выразили возмущение из-за скандального присвоения звания кандидата наук депутату от ОПЗЖ Киве.