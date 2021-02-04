В ОПЗЖ знали о санкциях против Козака и пытались повлиять на власть, – депутат

О готовившихся санкциях против Тараса Козака – правой руки Виктора Медведчука – в ОПЗЖ знали заранее. Они пытались повлиять на Офис президента и на секретаря СНБО Алексея Данилова.

При этом оппозиция до конца не верила в то, что ограничительные меры против телеканалов 112, NewsOne, ZIK будут приняты. Об этом изданию "Буквы" сообщил один из народных депутатов.

Известно, что тему санкций против граждан Украины на прошлой неделе на комитете по вопросам нацбезопасности и обороны поднял Сергей Левочкин.

"Несмотря на то, что многие его называют одним из бенефициаров санкций, поскольку его влияние возрастет – ведь у Медведчука забрали его каналы – впрочем, Левочкин прекрасно понимает, что такая же судьба может ожидать и его. И это может коснуться как "Интера", так и какого-то другого имущества", – рассказал нардеп.

В ОПЗЖ хотели повлиять на принятие данного решения и искали "слабое звено". Власть же в это время придумывала способ согласовать санкции быстро, без затягивания процесса и дискуссий.

"Поэтому членов СНБО по очереди вызывали на Банковую на встречу тет-а-тет, давали бумагу на ознакомление и попросили подписать", – пишут "Буквы".

Теперь Медведчук может обжаловать санкции СНБО в Верховном суде. Об этом заявил директор Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало.

Напомним, что представители медиа, которые попали под санкции, заявили, что решение СНБО – это "расправа над неугодными СМИ", а повод для введения ограничений против владельца холдинга Козака "надуман". Вместе с тем, выяснилось, что эти телеканалы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.

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