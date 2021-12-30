В ОПУ заявили, что не знают, присутствовала ли помощница Зеленского Левченко на совещании по "вагнеровцам"

В Офисе президента Украины заявили, что не знают, присутствовала ли помощница главы государства Владимира Зеленского Мария Левченко на совещании, на котором обсуждалась спецоперация "Авеню" по задержанию членов ЧВК Вагнера. На тот момент у нее не было доступа к государственной тайне.

Соответствующий запрос направила в Службу безопасности Украины народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз. Она попросила дать правовую оценку незаконному доступу Левченко к сведениям, составляющим государственную тайну.

Также нардеп требует провести расследование по соблюдению режима секретности и тайного делопроизводства в ОПУ и фактам пребывания лиц без допуска к обсуждению информации с ограниченным доступом на совещаниях с участием президента.

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В свою очередь, спикер президента Сергей Никифоров сказал в комментарии "Суспільному", что запрос Фриз базируется только на ее предположениях и на сообщениях журналиста Юрия Бутусова.

"То есть она составила факты, интерпретировала их, как захотела. Мы же не знаем, присутствовала ли Левченко или нет. Или обсуждали ли при ней операцию "Авеню". Это только предположение Ирины Фриз", – отметил Никифоров.

Он добавил, что в то время еще не работал в Офисе президента.

Напомним, ранее выяснилось, что супруга экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили, попавшего в скандал с неповиновением полиции, Мария Левченко официально не была оформлена в Офисе президента, однако посещала тайные совещания.

Ее оформили официально только после публичной огласки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании CNN говорится, что операция украинских спецслужб по захвату российских наемников частной военной компании Вагнера проходила "при известной и ожидаемой поддержке США".

План был согласован руководством Украины, а его реализация якобы получала американские деньги, технику и рекомендации ЦРУ о том, как заманить боевиков в страну.

Задержанные в итоге в Минске 32 "вагнеровца" вместе с еще одним мужчиной, которого схватили позже на юге Беларуси, были целью тщательно продуманной разведывательной операции со стороны Украины при поддержке США.

Миссия была направлена на выманивание подозреваемых военных преступников из России для судебного преследования.