Помощница Зеленского Мария Левченко не имеет допуска к гостайне – Ирина Фриз обнародовала ответ СБУ

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз получила ответ от Службы безопасности Украины о наличии допуска к государственной тайне у гражданки Марии Левченко, помощницы президента Украины Владимира Зеленского. СБУ опровергла наличие такого допуска у указанного лица.

Ответ на депутатское обращение Фриз обнародовала на своей странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины отрицает наличие допуска к гостайне у указанного лица. Таким образом, пребывание М.Левченко в кабинете при обсуждении операции "Авеню", о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экспредседатель ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления, что предусмотрен ст. 328 УКУ разглашения государственной тайны", – отмечает Ирина Фриз.

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"Президент не мог не знать об отсутствии у своей помощницы допуска, а потому не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно". Дальнейшая утечка информации также требует детального расследования на предмет наличия состава преступления "государственная измена" помощницей президента М.Левченко, которая не сообщила Офис президента о наличии у ее мужа гражданства Российской Федерации, убеждена, что Служба безопасности Украины должна исследовать все факты пребывания гражданки Н.Левченко в мероприятиях по обсуждению вопросов с ограниченным доступом и принять меры по минимизации рисков, что могли возникнуть при их попадании врагу", – отмечает Фриз.

Прошу считать это заявлением о преступлении и СБУ предоставить: