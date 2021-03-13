В ОПУ считают, что бороться с пропагандой Кремля нужно на русском языке

Русский язык нужно использовать как инструмент борьбы с пропагандой Кремля. В этом уверяет заместитель председателя Офиса Президента Украины Юрий Костюк.

Об этом он заявил телеканаду "Дом". Он считает, что на русском получать правдивую информацию должны жители временно оккупированных территорий и русскоязычная диаспора за рубежом.

"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой информационной войне как русский язык. Бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", – отметил Костюк.

Он уверен, что есть часть аудитории к которой на сегодняшний день уже невозможно достучаться на украинском языке.

"Мы можем это делать как внутри страны, так и для большой русскоязычной части диаспор из бывшего Советского Союза, проживающих в Израиле, Германии, Австралии, во многих других странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этой (на русском – ред.) языке" – добавил Костюк.

Как сообщал OBOZREVATEL