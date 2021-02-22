В ОПУ назвали дату поставки вакцины CoviShield в Украину

В Украину прибытие из Индии первой партии вакцины от коронавируса CoviShield, разработанной AstraZeneca, ожидают уже утром во вторник, 23 февраля.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Инфраструктура". В то же время добавил, что остальные дозы препарата будут доставлять в страну примерно каждые 10 дней.

"Вакцина из Индии уже в пути. Надеемся, уже утром она будет в Украине. К сожалению, эту партию не напрямую поставляют самолетом, есть определенные логистические проблемы", – отметил он.

Тимошенко добавил: путь самолетов с остальными дозами вакцины специалисты отрабатывают с логистами, поэтому следующие партии будут поставляться в страну напрямую от пункта отгрузки.

"Думаю, Украина еженедельно или каждые десять дней будет получать новую партию вакцины", – сказал Тимошенко.

Он уточнил, что речь идет только о препарате CoviShield.

Напомним: заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова 22 февраля тоже отметила, что первая партия упомянутой вакцины против коронавируса должна прибыть в Украину со дня на день. Тогда как кампания вакцинации, по ее словам, начнется по графику.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что индийская вакцина CoviShield является одной из самых эффективных в мире. О том, что известно об этом препарате и какова его эффективность – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине сформировано 600 мобильных групп, которые начнут первую вакцинацию украинцев как только в страну поступят препараты.