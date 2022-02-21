В ОП рассказали об амбициозных планах 'Большой стройки' на 2022 год

На текущий год программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" имеет "амбициозные планы".

Об этом сообщил координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, выступая на Национальном форуме "Безопасные и действенные громады будущего". Форум был проведен 21 февраля аппаратом СНБО совместно с Ассоциацией малых городов.

"Мы делаем современную и комфортную образовательную среду. Делаем доступной и современной спортивную инфраструктуру и разветвленную транспортную инфраструктуру. Мы развиваем удобную сеть современных ЦНАПов. Я думаю, что эти ЦНАПы наконец-то дойдут до каждой громады", – отметил Тимошенко.

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По его словам, на очереди также – модернизация системы ЖКХ, а также "многие мероприятия по доступности и безбарьерности, которые проводятся под патронатом первой леди Елены Зеленской".

"Наши амбициозные планы по программе Большая стройка на этот год – это 5,5 тыс. км дорог государственного значения, почти 1,5 тысяч км дорог местных, 282 образовательных заведения (реконструированных или построенных), 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов и 6848 спортивных площадок фактически по всей стране", – сказал замруководителя ОП.

Также, напомнил Тимошенко, в текущем году запланирована реконструкция 25 областных больниц для взрослых и 25 областных детских больниц. Реализация этих проектов стала возможной, в том числе и потому, что благодаря финансовой децентрализации увеличились поступления в местные бюджеты. Так, в 2021 году они возросли на 62 миллиарда гривен и составили 352 миллиарда, добавил чиновник.

Отдельно Кирилл Тимошенко остановился на новой программе президента Украины Владимира Зеленского – Большая термомодернизация. Ее цель – и дальше держать курс на то, чтобы население не платило увеличенную стоимость за отопление. Такую задачу Тимошенко назвал "вызовом", отметив, что ее выполнение коснется каждой территориальной громады.

"На этот год мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов. Что это даст? Фактически мы уменьшаем платежи людей в этих 6 тысячах домов на 60%. Мы уменьшаем потребление газа на 437 миллионов кубометров. Это проект, о котором говорил каждый глава громады, каждый мэр большого областного города. Это то, что нам нужно. Нам нужно отвязаться от цены на газ, от цены на отопление и понимать, что мы не просто тратим средства на газ или отопление", – резюмировал он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что вскоре после реконструкции в рамках "Большой стройки" начнет работу международный аэропорт в Херсоне. В этом году будут также реконструированы аэропорты в Виннице, Житомире, Кривом Роге, Полтаве, Ровно и Черновцах.