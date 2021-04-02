В ОП озвучили темы, которые рассмотрят на заседании СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 2 апреля собирается рассмотреть вопросы безопасности и "наведения справедливости" в Украине.

Встреча планировали на вторую половину дня пятницы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОПУ) Кирилл Тимошенко в эфире канала "Украина 24".

Прежде всего он отметил, что анонсов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседании, от участников нет. Поскольку конкретные темі никто не называет до самой встречи.

"Но могу сказать, что сегодня в повестке дня заседания СНБО, как и всех прошлых, будут темы безопасности и наведения наконец справедливости в стране", – добавил он.

Напомним: ранее было анонсировано очередное заседание СНБО на 2 апреля. На этот раз оно пройдет на фоне обострения ситуации на Донбассе и наращивания российских войск на границе с Украиной.

Тогда как на предыдущей встрече 19 марта СНБО ввела санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на графике наглядно показал, как "Л/ДНР" усиливали обстрелы на Донбассе перед встречами СНБО и ТКГ.