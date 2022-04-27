В ОП отреагировали на заявление Турции об организации встречи Путина и Зеленского в ближайшие дни

Турция пытается ускорить разрешение конфликта и прекращение войны между Украиной и Россией. Тем не менее, время встречи президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также контекст переговоров пока не определены.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Турция понимает, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная РФ. Представитель ОП разъяснил, какими обстоятельствами сопровождается подготовка возможных переговоров Зеленского и Путина.

"С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боестолкновений на востоке страны, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение", – подчеркнул Подоляк.

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Напомним: министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшие дни, вероятно, удастся организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы страны-агрессора Владимира Путина. По его словам, Турция прилагает усилия для поиска дипломатических контактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. И тому есть две причины. В то же время, официальный Киев еще хочет, чтобы такие переговоры состоялись.