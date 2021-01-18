В ОП назвали топ-3 внешнеполитических приоритетов Украины на 2021 год

Среди первоочередных задач Украины во внешней политике является вопрос деоккупации Донбасса и возвращения Крыма.

Как сказал в интервью ТСН заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, в топ-3 внешнеполитических приоритетов входит мир на Донбассе на украинских условиях.

"Это основной приоритет, о котором мы постоянно говорим", – отметил он.

Второе, по словам Жовквы, – это деоккупация Крыма.

"Возвращение Крыма на повестку дня. Эта тема будет звучать в текущем году во внешнеполитическом измерении. Хотя она касается не только внешней политики", – добавил чиновник.

И третий топ-приоритет – это продолжение развития отношений с ключевыми стратегическими партнерами и достижения определенных условий, чтобы Украина владела достаточным внешнеполитическим инструментарием для защиты своих национальных интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью The New York Times президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы о мире на Донбассе договаривались "глобальные игроки" без участия Украины.