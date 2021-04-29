В ОГП заявили, что собираются воплощать в жизнь теоретические наработки Кивы. Все подробности

В Офисе генерального прокурора воспользуются та внедрят в работу результаты научной диссертации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Об этом говорится в справке от ОГП. Копия документа оказалась в распоряжении OBOZREVATEL.

Справку подписала Екатерина Дученко – начальница Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью.

"Результаты научного исследования, изложенные Кивой в диссертации "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности" на примере стран ЕС и Украины), имеют надлежащий научно-теоретический уровень и внедряются в нашу практическую деятельность", – говорится в справке от ОГП.

Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что Кива в научной работе смог "систематизировать пять ключевых факторов формирования институциональных преобразований механизмов влияния гражданского общества".

Кроме того, в диссертации нардеп "предложил концепутальную модель повышения эффективности влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности".

Напомним, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен внедрять научную работу Киви в практическую деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук. Хотя мероприятие не обошлось без скандала: представителей СМИ отказывались пропускать без наличия аккредитации от пресс-службы самого нардепа.

Все же депутат защитил свою диссертацию, хотя и не смог ответить на вопрос по работе от членов Научного совета. В итоге Киве присвоили ученую степень кандидата наук.

После того как Кива стал кандидатом наук, с ним захотели пообщаться представители других СМИ. Между нардепом и одним из журналистов началась ссора, во время которой Кива назвал его "дебилом" и позвал с собой в туалет.

Позже Кива рассказал, что защитил научную диссертацию, чтобы сын мог им гордиться.

Известные украинские журналисты, политики и общественные деятели выразили возмущение из-за скандального присвоения звания кандидата наук депутату от ОПЗЖ Киве.