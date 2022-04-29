В ОБСЕ сообщили о закрытии Специальной мониторинговой миссии в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине из-за агрессии России. С 2014 года СММ мониторила ситуацию на Донбассе и по всей территории страны.

Планами прекращения работы миссии поделились министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау и генсек Хельга Мария Шмид. Их процитировал "Укринформ".

"ОБСЕ немедленно сделает оперативные, административные и финансовые шаги для закрытия СММ максимально ответственно и с минимальными затратами. В то же время безопасность членов миссии по всей Украине останется приоритетом", – подчеркнула генеральный секретарь организации.

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Со своей стороны Рау добавил, что это было непростое решение, но его пришлось принять в ответ на действия страны-агрессора РФ.

Он добавил, что специалисты изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками Специальной мониторинговой миссии, чтобы добиться продолжения ее мандата.

"Однако позиция России не оставила нам другого выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии", – подчеркнул Рау.

Вместе с тем сама ОБСЕ будет стремиться продолжать свою деятельность в Украине в соответствии с имеющимися обязательствами.

Напомним, что СММ ОБСЕ в Украине, состоящей из невооруженных гражданских наблюдателей, создали в марте 2014 года. Ее целью было проведение мониторинга ситуации как на Донбассе, так и по всей территории страны.

Перед полномасштабным вторжением РФ в феврале 2022-го более 60% наблюдателей ОБСЕ из западных стран и свыше 40% украинских сотрудников ушли в отпуск, часть отозвали. Однако миссия продолжала работу.

Уже в начале марта Специальная мониторинговая миссия эвакуировала своих международных наблюдателей из временно оккупированных РФ Луганска и Донецка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля стало известно, что в Луганске и Донецке российские оккупанты похитили нескольких членов СММ ОБСЕ. В организации осудили РФ за преступление и призвали освободить их сотрудников.