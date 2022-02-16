В НАТО заявили, что не видят признаков деэскалации на границе РФ с Украиной

НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Но "получает от РФ сигналы" о готовности к дипломатическому урегулированию.

Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны Альянса. По его словам, само по себе передвижение российских войск не подтверждает их отвод от границ.

"Мы видим, что они увеличили численность войск, и еще больше войск находятся в пути... Они всегда перемещали силы туда-сюда, так что то, что мы видим движение войск, боевых танков, не подтверждает реальный вывод", – сказал Столтенберг журналистам.

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Он отметил, что Альянс не может дать точную оценку количества российских сил у границы Украины, но утверждает, что их численность растет.

"Ранее я говорил, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели", – ответил генсек на вопрос, может ли НАТО точно оценить количество войск РФ у границ Украины.

Столтенберг добавил, что НАТО "продолжит обличать агрессивные планы России", чтобы осложнить возможную агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запросила у Евроатлантического координационного центра реагирования НАТО международную помощь для масштабных чрезвычайных ситуаций "различного характера". Отмечается, что ГСЧС Украины готовится к инцидентам, которые могут затронуть мирное население.

16 лютого міністри оборони західних країн зібралися у Брюсселі, щоб обговорити плани щодо посилення східної Європи за рахунок додаткових військ НАТО, незважаючи на відведення російських військ від кордонів України. Вони передбачають розгортання чотирьох нових бойових груп по 1000 військовослужбовців вздовж східного фронту альянсу, що прямо суперечить вимогам РФ.