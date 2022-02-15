Украина обратилась в НАТО за помощью из-за возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 'разного характера'

Украина запросила у Евроатлантического координационного центра реагирования НАТО международную помощь для масштабных чрезвычайных ситуаций "различного характера". Отмечается, что ГСЧС Украины готовится к инцидентам, которые могут затронуть мирное население.

Об этом сообщили на официальном сайте НАТО. Документ в соответствии со всеми процедурами от нашей страны поступил в Альянс во вторник, 15 февраля.

Отмечается, что упомянутые чрезвычайные ситуации могут быть связаны, в частности, с повышением уровня радиации.

СМИ пишут, что в запросе идет речь о более чем сотне внедорожников, а также средствах разминирования и радиохимической разведки.

Отметим, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC), который получил запрос от Украины, это основной гражданский механизм реагирования на чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе.

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В его работе участвуют все государства-союзники и страны-партнеры НАТО.

"Центр функционирует как информационно-координационная система для координации как запросов, так и предложений помощи, главным образом в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф", – сказано в сообщении.

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