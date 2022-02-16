НАТО планирует разместить 4000 военнослужащих на юго-восточных границах Европы: это будет "сигнал" для РФ

В среду, 16 февраля, министры обороны западных стран соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить планы по усилению восточной Европы за счет дополнительных войск НАТО, несмотря на отвод российских войск от границ Украины. Они предусматривают развертывание четырех новых боевых групп по 1000 военнослужащих вдоль восточного фронта альянса, что прямо противоречит требованию РФ.

Как сообщает Daily Mail, в первую очередь войска будут размещены в Румынии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил такой шаг недавней агрессией России вблизи Украины и ее "долгосрочным влиянием на ситуацию с безопасностью в Европе".

Издание отмечает, что в такой ситуации есть опасения, что эти планы разозлят президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, в то время как Москва заявила, что не хочет войны в Украине и начала отводить бронетехнику с линии фронта.

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При этом планируемое развертывание до 4 000 военнослужащих НАТО, которое будет возглавляться в первую очередь Францией, знаменует собой самую крупную демонстрацию агрессии альянса по отношению к России за последние шесть лет.

По словам Столтенберга, НАТО не только реагирует на текущий кризис, но также собирается "рассмотреть более долгосрочные корректировки своей позиции на востоке".

Как пишет издание, планы, которые будут обсуждаться в Брюсселе, явно свидетельствуют об отказе от некоторых из наиболее важных требований Москвы по гарантиям безопасности, выдвинутым еще в декабре 2021 года.

Кроме того, страны Запада к сокращению военного присутствия РФ у границ Украины относятся крайне скептически, поскольку спецслужбы подозревают, что это может быть частью уловки, чтобы начать более мелкую военную операцию на оккупированных территориях Донбасса.

Украина также скептически отнеслась к заявлениям России об отводе войск. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что без реальных доказательств таких действий рано говорить о деэскалации.

"Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – подчеркнул Кулеба.

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