Зеленский: лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса

Принятая на саммите НАТО декларация насчет Украины означает, что наша страна станет членом Альянса. Таким образом на документ отреагировал президент Владимир Зеленский.

В Twitter глава государства напомнил о важности предоставления Плана действий по членству (ПДЧ). Он подчеркнул, что Украина заслуживает на оценку ее роли в обеспечении североатлантической безопасности.

"Приветствую понимание партнерами из стран НАТО всех рисков и вызовов, с которыми мы имеем дело. Лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса, а ПДЧ является неотъемлемой составляющей процесса получения членства", – сказано в посте Зеленского.

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Также президент отметил, что декларация, принятая 14 июня, полностью подтвердила решение Бухарестского саммита в 2008 году, хотя в ней и отсутствуют конкретные временные рамки последующих действий Киева на пути к сближению с Альянсом.

Кроме того, Зеленский прокомментировал необходимость проведения реформ для вступления Украины в НАТО.

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше отвечать стандартам взаимосовместимости с государствами-членами НАТО", – приводит его слова Офис президента.

Глава государства подчеркнул, что наша страна уже внесла существенный вклад в евроатлантическую безопасность. В частности, речь идет о противостоянии российской агрессии на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам саммита НАТО 14 июня была принята декларация. В ней говорится, что решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, но для Киева главное и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы.